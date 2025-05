Pista lateral da avenida Ayrton Senna é interditada após caminhão atingir passarela Os técnicos constataram que o impacto causou dano à estrutura; há risco queda Rio de Janeiro|Do R7 23/05/2025 - 15h38 (Atualizado em 23/05/2025 - 16h24 ) twitter

Parte da passarela também foi interditada Defesa Civil

A Defesa Civil interditou a pista lateral do sentido orla da avenida Ayrton Senna, na altura da Gardênia Azul, zona oeste do Rio de Janeiro, após um caminhão atingir parte de uma passarela na tarde desta sexta-feira (23). Até o momento, não há previsão de liberação do tráfego.

De acordo com apuração da RECORD, técnicos constataram que o impacto causou dano à estrutura, que corre risco de queda. A Secretaria Municipal de Infraestrutura está no local.

Segundo o COR (Centro de Operações e Resiliência), o trânsito está sendo desviado pela pista central, na altura do Giro do Cebolinha.

Há reflexos na estrada do Gabinal e na rua Edgard Werneck, ambas em Jacarepaguá. Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que não houve feridos no incidente.

