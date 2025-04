Plataforma de petróleo pega fogo e explode na Bacia de Campos (RJ) Um trabalhador caiu no mar durante o acidente, de acordo com o Sindpetro-NF Rio de Janeiro|Do R7 21/04/2025 - 10h09 (Atualizado em 21/04/2025 - 10h17 ) twitter

A plataforma PHC-1 na Bacia de Campos, no norte fluminense, pegou fogo e explodiu na manhã desta segunda-feira (21).

Um trabalhador caiu no mar durante o acidente. Segundo o Sindpetro-NF, ele sofreu queimaduras e foi resgatado para receber atendimento na plataforma mais próxima.

Segundo o diretor do sindicato, Sérgio Borges, a Petrobras informou que o fogo já foi controlado e os outros 176 funcionários estão em segurança.

