PMs são presos por corrupção passiva e peculato no Rio Segundo a polícia, os crimes foram descobertos após a análise do celular de um dos denunciados que responde por duplo homicídio

PMs são alvos de mandados de prisão por corrupção passiva e peculato (Reprodução/ Record )





Treze policiais militares foram presos, nesta terça-feira (14), durante uma ação do MPRJ (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro) com auxílio da Corregedoria da Polícia Militar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, os militares são acusados pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e peculato, praticados entre 2019 e 2020. Segundo a polícia, os casos foram descobertos após a análise do celular de um dos denunciados que responde por duplo homicídio.

Durante a análise do aparelho celular do PM, foi identificada a cobrança de taxas de comerciantes e mototaxistas. Os acusados também teriam desviado drogas, armas de fogo, aparelhos celulares e peças de veículos dos batalhões.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar disse que os presos serão conduzidos à unidade prisional da corporação em Niterói, na Região Metropolitana, e que vão responder a procedimentos administrativos disciplinares que podem resultar na exclusão dos quadros da corporação. Informou ainda que o comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro “não compactua com desvios de conduta na tropa.”