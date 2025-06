Polícia apura se imóvel de luxo erguido no Complexo de Israel seria novo ‘resort’ de Peixão A área de lazer, que fica na comunidade da Cidade Alta, já estava com churrasqueira e piscina prontas para uso Rio de Janeiro|Do R7 10/06/2025 - 16h41 (Atualizado em 10/06/2025 - 16h41 ) twitter

Área de Lazer foi encontrada durante a operação desta terça-feira (10) Divulgação/Polícia Civil

Um imóvel de luxo em construção foi encontrado durante a operação da Polícia Civil nesta terça-feira (10) no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro. Os agentes investigam se o local funcionava como o novo “resort” de Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, chefe do tráfico de drogas na região.

A área de lazer, que fica na comunidade da Cidade Alta, já estava com churrasqueira e piscina prontas para uso. Segundo o delegado da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), Moyses Santana, os proprietários serão intimados para explicar a finalidade da construção.

Policiais já haviam demolido uma espécie de “resort” dos bandidos em Parada de Lucas, em março deste ano. A propriedade contava com lago artificial, onde estavam cerca de 200 carpas. O local foi apontado como um “símbolo de ostentação de poder”.

A ação desta terça teve o objetivo de cumprir mais de 100 mandados de busca e apreensão, além de 44 de prisão. De acordo com o Secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, parte dos alvos não possuía anotações criminais, no entanto, mantinha participação ativa na quadrilha.

‌



Houve troca de tiros desde as primeiras horas da manhã. A avenida Brasil, a linha Vermelha e os trens do Ramal Gramacho tiveram a circulação interrompida por volta das 6h. Quatro pessoas foram baleadas e socorridas para hospitais da região.

Até a publicação da reportagem, a operação havia prendido 20 suspeitos. Oito fuzis foram apreendidos.

‌



O Complexo de Israel corresponde a um conjunto de comunidades anexadas pelo TCP (Terceiro Comando Puro). Ao todo, cinco localidades integram o conjunto de favelas: Cidade Alta, Parada de Lucas, Vigário Geral, Cinco Bocas e Pica-Pau.

