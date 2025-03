Polícia faz operação no Complexo de Israel para demolir ‘resort’ e academia do traficante Peixão Operação cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Álvaro Malaquias Santa Rosa Rio de Janeiro|Do R7 11/03/2025 - 08h05 (Atualizado em 11/03/2025 - 08h19 ) twitter

Resort do crime foi construído em área preservada RECORD

As polícias fazem uma grande operação no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (11), para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, mais conhecido como Peixão.

Logo cedo, os agentes da Polícia Civil chegaram ao “resort” do traficante e à academia de alto padrão montada para os criminosos da facção. Os dois imóveis serão demolidos, segundo o secretário Felipe Curi.

Equipamentos foram retirados antes de academia ser demolida RECORD

De acordo com as investigações, a construção de luxo, com piscina e churrasqueira, foi erguida irregularmente em área de preservação ambiental, com vasta supressão de vegetação nativa e alteração do curso d’água.

Já a academia seria um ponto de encontro do grupo criminoso. Vídeos mostraram que os equipamentos foram retirados antes do local ser destruído.

A investigação da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) apontou que os locais construídos pelo traficante Peixão são usados para atividades criminosas, incluindo armazenamento de armas e drogas.

Além disso, o endereço em Parada de Lucas, que abriga o imóvel de luxo, foi financiado com dinheiro ilícito. Ele seria utilizado como esconderijo e base operacional do chefe da facção.

A operação de hoje também visa recolher provas contra os investigados e apreender materiais ilícitos, como armas de fogo, equipamentos eletrônicos e documentos.





