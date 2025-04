Polícia Federal realiza operação contra golpes financeiros e lavagem de dinheiro no Rio Principal investigado foi articulador de esquema internacional que arrecadou R$ 1,6 bilhão através de criptoativos Rio de Janeiro|Do R7 30/04/2025 - 08h31 (Atualizado em 30/04/2025 - 08h31 ) twitter

Polícia Federal realiza operação contra golpes financeiros e lavagem de dinheiro no Rio Reprodução / Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou a Operação Fantasos, na manhã desta quarta-feira (30), com o objetivo de combater a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos.

Cerca de 50 policiais federais cumprem 11 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Petrópolis e Angra dos Reis.

Além disso, a Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1,6 bilhão.

O principal investigado foi apontado como articulador de um esquema fraudulento internacional, por meio de uma empresa que arrecadou mais de US$ 295 milhões entre dezembro de 2016 e maio de 2018, lesando milhares de investidores ao redor do mundo.

‌



As investigações contaram com o apoio das agências estadunidenses FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).

A ação de hoje busca coletar provas para reforçar a investigação, identificar outros envolvidos no esquema criminoso e recuperar bens e ativos adquiridos por meio dos crimes.

