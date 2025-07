Polícia prende terceiro suspeito de envolvimento em atentado contra bicheiro Vinicius Drumond A polícia identificou um quinto suspeito de participação no crime ocorrido na Barra da Tijuca, no dia 11 de julho Rio de Janeiro|Do R7 31/07/2025 - 17h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 17h58 ) twitter

Homem foi detido por policiais civis nesta quinta (31) Reprodução

A polícia prendeu um terceiro suspeito de envolvimento no atentado contra o bicheiro Vinicius Drumond. Foragido desde o último dia 19, Adriano Carvalho de Araújo foi localizado por agentes da DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) nesta quinta-feira (31).

De acordo com as investigações, Adriano monitorou o contraventor. No momento do atentado, ele estava em um carro que deu cobertura ao veículo em que estavam os atiradores.

A operação desta quinta tinha o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão. Um quinto suspeito foi identificado pela polícia. Jorge Affonso Marins de Assis teve a prisão temporária decretada pela Justiça.

Além de Adriano, o ex-PM Deivyd Bruno Nogueira Vieira e o policial militar Luís César da Cunha já foram presos. Assim como Jorge Affonso, Rafael Ferreira Silva é considerado foragido.

Relembre o caso

Vinicius Drumond sofreu uma tentativa de homicídio no último dia 11, na principal via da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

No momento do ataque, Vinicius estava sozinho em seu carro blindado. Porém, ele era escoltado por outro carro com três seguranças.

Ele foi socorrido e levado a um hospital particular após ficar ferido por estilhaços de vidro.

