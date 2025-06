Polícia procura mãe de menina que teve intestino perfurado e braço quebrado por padrasto Segundo a polícia, a mulher sabia das agressões sofridas pela filha de apenas 4 anos; o suspeito do crime foi preso em maio Rio de Janeiro|Do R7 20/06/2025 - 18h11 (Atualizado em 20/06/2025 - 18h11 ) twitter

A mulher é alvo de um mandado de prisão pelos crimes de tortura e lesão corporal grave Divulgação/Disque Denúncia

O Disque Denúncia divulgou um cartaz, nesta sexta-feira (20), para pedir informações que ajudem a polícia a localizar a mãe da menina, de 4 anos, que teve o intestino perfurado e o braço quebrado ao ser atacada pelo padrasto.

De acordo com as investigações, Amanda da Silva Corrêa Procópio, de 36 anos, tinha conhecimento das agressões praticadas pelo companheiro, preso em maio.

Para os investigadores da 37ª DP (Ilha do Governador), a prisão de Amanda é fundamental para descobrir se ela se limitava à omissão ou se também participava ativamente do crime.

A Justiça expediu um mandado de prisão contra a mulher pelos crimes de tortura e lesão corporal grave. Ela já considerada foragida da Justiça.

Na decisão, o juízo considerou que a suspeita tinha “pleno conhecimento da prática de agressões gravíssimas, constantes e reiteradas” e tinha “obrigação legal de agir para evitar os resultados graves que as sessões de tortura aplicadas pelo seu companheiro acarretaram à saúde de sua filha”.

Quem tiver informações sobre a localização de Amanda Procópio pode entrar em contato pelos seguintes canais:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

