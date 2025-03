Prefeitura do Rio vai transformar imóvel de ‘Ainda Estou Aqui’ em Casa do Cinema Brasileiro Filme trouxe o primeiro Oscar para o Brasil com estatueta de Melhor Filme Internacional Rio de Janeiro|Rute Moraes, do R7, em Brasília 03/03/2025 - 16h20 (Atualizado em 03/03/2025 - 16h41 ) twitter

Prefeitura do Rio vai transformar imóvel de Ainda Estou Aqui em Casa do Cinema Brasileiro Tomaz Silva/Agência Brasil

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), disse, nesta segunda-feira (3), que a gestão municipal vai comprar, desapropriar e transformar o imóvel do filme Ainda Estou Aqui na Casa do Cinema Brasileiro. Ele informou que a medida será publicada em edição extra do Diário Oficial da Prefeitura. No domingo (2), a obra, dirigida pelo cineasta Walter Salles, se tornou a primeira brasileira a ganhar um Oscar, sendo premiada na categoria Melhor Filme Internacional.

“Vamos tornar público e abrir para visitação o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em quase 100 anos da premiação. Faremos da casa onde foi gravado o filme um lugar de memória permanente da história de Eunice Paiva e sua família, da democracia e ainda uma homenagem às duas grandes mulheres que orgulham o Brasil e deram vida a ela — Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”, publicou Paes nas redes sociais.

O prefeito informou, ainda, que no local será possível conhecer a história do Brasil no Oscar por meio de exposições interativas. Além disso, que a casa se tornará a sede do Rio Film Commission para incentivar mais produções do cinema nacional.

“A Casa do Cinema Brasileiro vai estar pronta para receber a nossa primeira estatueta. Quem sabe ela não vem morar aqui? Nós vamos sorrir”, finalizou.

Ainda Estou Aqui vence o primeiro Oscar brasileiro

A noite de domingo foi histórica para o cinema brasileiro. Pela primeira vez uma produção do país ganhou um Oscar. Ainda Estou Aqui faturou a estatueta dourada de Melhor Filme Internacional na cerimônia realizada no Dolby Theater, em Los Angeles, nos EUA.

“É uma honra receber isso. Esse Oscar vai para uma mulher que depois de uma perda tão grande em um regime autoritário, decidiu não se dobrar, não desistir. É para Eunice Paiva! E é para Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”, disse o diretor Walter Salles no discurso de agradecimento.

‌



A obra, baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, conta a história de Eunice Paiva, mãe do autor e mulher do engenheiro e ex-deputado federal Rubens Paiva, morto pela ditadura militar em janeiro de 1971.

Dona de casa em uma família de classe média no Rio de Janeiro, ela precisa se reinventar para cuidar dos cinco filhos enquanto busca informações sobre o marido, que sumiu ao ser levado pelo Exército para prestar depoimento.

Além de Fernanda Torres, estão no elenco Selton Mello (como Rubens Paiva) e Fernanda Montenegro (a versão mais velha de Eunice). O filme estreou nos cinemas brasileiros no dia 7 de novembro e virou um sucesso de bilheteria. Mais de 5 milhões de espectadores o viram, o que rendeu uma bilheteria acima de R$ 100 milhões.