'Ainda Estou Aqui': prêmio faz com que 'modo brasileiro' de fazer cinema seja mais valorizado agora

A vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar , neste domingo (2), coroou o filme brasileiro no cenário internacional. Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (3), a jornalista Cris Lumi comenta que, apesar do favoritismo do filme de Walter Salles, havia a dúvida "será que a gente vai perder para o Emilia Pérez? Afinal, era o filme com mais indicações, com 13".



A jornalista concorda com o diretor Walter Salles que, em entrevista, afirmou que o prêmio não é só uma vitória do filme, mas, sim, do cinema brasileiro. Segundo Cris, a estatueta faz com que o “modo brasileiro de fazer filme seja muito mais valorizado a partir de agora”.