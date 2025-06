PRF prende casal que transportava pistolas e mais de 100 munições na Baixada Fluminense Segundo a corporação, o homem tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio Rio de Janeiro|Do R7 09/06/2025 - 13h39 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h27 ) twitter

Os dois passavam pela rodovia Presidente Dutra Divulgação/PRF

Um casal foi preso pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na noite desse domingo (8) enquanto transportava duas pistolas, 102 munições, seis carregadores e uma réplica fuzil AR-15, na rodovia Presidente Dutra, na Baixada Fluminense.

Segundo a corporação, o homem tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. Os dois estavam num carro quando foram abordados pelos agentes.

O caso foi registrado na delegacia de São João de Meriti, 64ª DP, onde é investigado.

