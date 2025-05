Primeira exposição de Sebastião Salgado após morte do fotógrafo começa nesta sexta (30), no Rio Obra ficará aberta ao público na Casa Firjan, em Botafogo, com entrada gratuita Rio de Janeiro|Do R7 30/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 02h00 ) twitter

Trabalhadores em mina de carvão foram fotografados por Sebastião Salgado na Índia Sebastião Salgado

A exposição Trabalhadores, de Sebastião Salgado, começa nesta sexta-feira (30) na Casa Firjan, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A obra ficará disponível até o dia 21 de setembro, com entrada gratuita.

Ao todo, são 149 fotografias que exploram as diferentes realidades do trabalho ao redor do mundo. As imagens foram registradas entre 1986 e 1992.

Esta é a primeira mostra após a morte de Salgado. Maior nome da fotografia brasileira, ele faleceu no último dia 23, aos 83 anos, na França, onde vivia.

De acordo com a gerente-geral de desenvolvimento e inovação empresarial da Firjan, Cris Alves, a exposição estava nos preparativos finais quando a equipe foi surpreendida pela notícia da morte do fotógrafo.

“Originalmente, nosso objetivo era celebrar a genialidade de Salgado em vida, mas agora essa exposição ganha um significado ainda mais profundo: uma homenagem a esse grande homem, profissional e ativista que deixou um legado incomparável para a arte e para a consciência social”, ressaltou.

Serviço

Exposição: Trabalhadores — Fotografias de Sebastião Salgado

Período: de 30 de maio a 21 de setembro de 2025

Horário: segunda a sexta-feira das 9h às 18h30

Local: Casa Firjan — Rua Guilhermina Guinle, 211, Botafogo, Rio de Janeiro

