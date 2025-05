Primeira exposição de Sebastião Salgado após sua morte estreia nesta sexta no Rio Maior nome da fotografia brasileira, Salgado morreu nessa sexta-feira (23) aos 81 anos, na França, país onde morava Rio de Janeiro|Da Agência Brasil 25/05/2025 - 17h18 (Atualizado em 25/05/2025 - 17h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sebastião Salgado ficou conhecido pelos trabalhados com visões sociais e ambientais Sebastião Salgado/Institutoterra.org/Arquivo

A Casa Firjan, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, inaugura na próxima sexta-feira (30) a exposição Trabalhadores, de Sebastião Salgado. Maior nome da fotografia brasileira, Salgado morreu nessa sexta-feira (23) aos 81 anos, na França, país onde morava.

Suas fotos em preto e branco ficaram mundialmente conhecidas por retratar comunidades marginalizadas e a natureza. A notícia da morte logo repercutiu pelo mundo.

A primeira exposição de Sebastião Salgado no Brasil após sua morte, na semana passada, foi um acaso. “Originalmente, nosso objetivo era celebrar a genialidade de Salgado em vida, mas agora essa exposição ganha um significado ainda mais profundo: uma homenagem a esse grande homem, profissional e ativista que deixou um legado incomparável para a arte e para a consciência social”, afirmou a instituição.

Para os organizadores, a exposição instiga reflexões sobre o futuro do trabalho. “A exposição provoca uma reflexão profunda sobre o significado do trabalho para nós na atualidade. Em um contexto de transformações rápidas, com o avanço das novas tecnologias e a evolução das formas de produção, Trabalhadores nos estimula a revisitar o passado, a fim de compreender as mudanças que estão moldando o presente e o futuro”

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A mostra segue até 21 de setembro, com acervo de 149 fotografias,clicadas entre 1986 e 1992. A entrada é gratuita, e a exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30. A curadoria e o design da exposição são de Lélia Wanick Salgado, viúva do fotógrafo.

Serviço

Exposição: Trabalhadores - Fotografias de Sebastião Salgado

‌



Período: de 30 de maio a 21 de setembro de 2025

Horário: segunda a sexta-feira das 9h às 18h30

‌



Local: Casa Firjan - Rua Guilhermina Guinle, 211, Botafogo, Rio de Janeiro

Entrada: Gratuita

Sebastião Salgado

Salgado, que é natural de Minas Gerais, é conhecido mundialmente por suas fotografias, voltadas, principalmente, para temática social e ambiental. Entre os trabalhos fotográficos do artista está o livro “Outras Américas”, “Trabalhadores” e “Serra Pelada”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nas redes sociais, a organização ressaltou o trabalho feito por Salgado e Léila para restauração ambiental e destacou o poder transformador do fotógrafo. “Sebastião foi muito mais do que um dos maiores fotógrafos de nosso tempo. Sua lente revelou o mundo e suas contradições; sua vida, o poder da ação transformadora”, menciona.

Em 2015, o documentário “Sal da Terra”, que conta a história de Salgado, foi indicado ao Oscar de melhor documentário. A produção, dirigida por um dos filhos do fotógrafo e pelo cineasta Wim Wenders, aborda a trajetória do artista e o projeto “Gênesis”, terceira série de longa duração sobre questões globais.





Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp