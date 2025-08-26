Quase um mês internada, irmã de PM baleada em ataque em Caxias apresenta melhora e sai de sedação Priscila Gonçalves Sampaio, 37 anos, tem o quadro de saúde estável e já respira sem a ajuda de aparelhos Rio de Janeiro|Do R7 26/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 26/08/2025 - 18h16 ) twitter

Ataque contra PM reformado baleou irmã e matou sobrinho RECORD

Quase um mês internada, a irmã do PM Alexandre Gonçalves, baleada em um ataque a tiros em Caxias, na Baixada Fluminense, apresentou melhora no quadro de saúde.

Priscila Gonçalves Sampaio, 37 anos, está estável no CTI (Centro Terapia Intensiva) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, na mesma região.

De acordo com o boletim médico divulgado nesta terça-feira (26), a paciente “responde bem” ao procedimento neurocirúrgico realizado na unidade.

“Nas últimas horas a paciente apresentou melhoras significativas, possibilitando o desmame de sedação e ventilação mecânica”, informou o hospital.

‌



Ainda de acordo com a unidade, Priscila está acordada e interagindo dentro de suas possibilidades com a equipe multidisciplinar.

No dia 31 de julho, Priscila e o filho Gael, de 3 anos, foram baleados em um ataque a tiros contra o irmão dela, que é um policial militar aposentado.

‌



Ela foi socorrida em estado grave. Já a criança não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Durante o tiroteio, um dos suspeitos foi baleado e acabou preso.

‌



Segundo as investigações, o crime estaria ligado a um plano de expansão do tráfico na região.

A investigação do caso continua em andamento na Delegacia de Homicídio da Baixada Fluminense.

