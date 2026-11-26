Do uniforme de segurança às coreografias: a história de superação de Dedeco Ritmos
No R7 Rio Entrevista, Denílson Rocha relembra a decisão de deixar o emprego para se dedicar à dança e como tem impactado a vida de centenas de alunas
Acreditar em um sonho pode mudar o rumo de uma vida. E, quando essa escolha também ajuda a transformar a de outras pessoas, o significado da conquista fica ainda maior. Foi assim com Denílson Rocha, conhecido como Dedeco Ritmos. O que começou como uma paixão pela dança acabou se tornando profissão, missão e uma maneira de levar alegria, autoestima e qualidade de vida a diferentes comunidades do Rio de Janeiro.
Convidado desta semana do quadro R7 Rio Entrevista, Dedeco Ritmos relembrou os caminhos que percorreu até se tornar professor de dança. Antes de viver daquilo que realmente gostava de fazer, ele trabalhava como segurança. Mas a vontade de seguir outro caminho falou mais alto. "Jamais podemos desistir de um sonho nem ouvir as críticas", comentou o professor.
A mudança exigiu determinação e disposição para enfrentar os desafios de quem decide começar uma nova trajetória. Com persistência, Dedeco foi conquistando espaço e transformando o talento em oportunidade profissional. Ele tem até uma comunidade de alunas chamadas de "Dedecats".
Transformação
Hoje, o professor leva suas aulas e a energia contagiante dos ritmos a academias, espaços comunitários e projetos sociais, principalmente na Zona Oeste do Rio. Vila Kennedy, Realengo e Bangu estão entre as regiões onde desenvolve atividades.
Mais do que ensinar coreografias e colocar o público para se movimentar, Dedeco acredita no poder da dança como instrumento de transformação. As aulas promovem integração, incentivam a prática de atividades físicas e ajudam a fortalecer a autoestima e os vínculos entre os participantes.
Para Denílson, acreditar no próprio potencial também é fundamental para quem deseja mudar de vida. Durante a entrevista, ele incentivou pessoas que têm um sonho a não desistirem diante das dificuldades. Sua própria história é um exemplo de que a coragem de fazer escolhas aliada à persistência pode abrir novos caminhos.
Record nos Parques
A atuação de Dedeco também ganhou destaque em eventos de grande alcance. Ele participou de edições do Record nos Parques, evento que tem reunido milhares de pessoas nos parques cariocas ao longo deste ano. Com sua energia e capacidade de envolver o público, comandou os aulões de dança e ajudou a animar os participantes.
Dedeco estará também na próxima edição do Record nos Parques, que será no próximo dia 5 de dezembro, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, com entrada gratuita. A programação contará com apresentações ao vivo do elenco da Record Rio, shows musicais, prestação de serviços à comunidade em parceria com a Prefeitura e diversas atividades de lazer para toda família.
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