Redes sociais, IA e planejamento: o que os jovens brasileiros precisam para empreender com sucesso

Redes sociais, inteligência artificial e planejamento estratégico estão entre os principais aliados da nova geração de empreendedores. Com o crescimento do número de jovens que apostam no próprio negócio, especialistas alertam que transformar uma ideia em uma empresa de sucesso exige muito mais do que presença digital. Esse é o tema da entrevista com a consultora do Sebrae, estrategista de negócios e especialista em marketing digital Paula Petrucio, no R7 Rio Entrevista.

Durante a conversa, a especialista analisa o crescimento do empreendedorismo entre os jovens e explica por que fatores como propósito, autonomia e flexibilidade têm impulsionado cada vez mais jovens brasileiros a investir no próprio negócio. Ao mesmo tempo, a especialista alerta que o sucesso depende de planejamento, gestão financeira, definição de metas e desenvolvimento de competências em vendas e marketing digital.

Paula também passa orientações de como utilizar as redes sociais de forma estratégica, aproveitando ferramentas como WhatsApp, Instagram, TikTok e inteligência artificial para atrair clientes, fortalecer a marca e aumentar as vendas. Segundo ela, conhecer o público, produzir conteúdo com constância e acompanhar indicadores são etapas essenciais para construir um negócio.

A entrevista ainda apresenta oportunidades de capacitação oferecidas pelo Sebrae, incluindo cursos e consultorias voltados para empreendedores iniciantes. Ao longo do episódio, a consultora compartilha orientações práticas para quem pretende começar a empreender e destaca os erros mais comuns que podem comprometer o crescimento de um novo negócio.