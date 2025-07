Região metropolitana do RJ tem uma vítima de bala perdida a cada três dias em 2025 Até o último dia 28 de julho deste ano, o Instituto Fogo Cruzado havia registrado 68 casos Rio de Janeiro|Do R7 30/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 02h00 ) twitter

Número de atingidos por bala perdida aumentou 9% neste ano Arquivo/ Agência Brasil

O Rio de Janeiro registrou 68 vítimas de balas perdidas em 2025, de acordo com levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Isso significa que, em média, uma pessoa foi baleada a cada três dias.

O número contabiliza dados entre os dias 1º de janeiro e 28 de julho na região metropolitana. Das 68 vítimas, 14 não resistiram aos ferimentos e morreram.

Um dos casos mais recentes de feridos por bala perdida ocorreu durante um confronto entre traficantes e milicianos no Catiri, na zona oeste, no fim de semana.

Mulher foi baleada após confronto entre traficantes e milicianos RECORD

Tatiane Werneck, de 43 anos, foi atingida por um tiro no ombro quando estava em uma festa na casa da mãe. Ela deu entrada no hospital Albert Schweitzer, onde passou por uma cirurgia. A Polícia Civil investiga de onde partiu o disparo.

Em comparação com os dados do ano passado, o número de vítimas por balas perdidas cresceu 9% na região metropolitana do Rio. No mesmo período de 2024, foram registrados 62 vítimas, sendo que 16 morreram.

Procurada pelo R7 sobre o aumento de casos, a Polícia Civil disse “desconhecer a metodologia utilizada na pesquisa e a possibilidade de rastreabilidade dos dados”.

E nota, a instituição afirmou que as ações da Polícia Civil são planejadas a partir do levantamento de dados oficiais realizado pelo ISP (Instituto de Segurança Pública) e sempre priorizam a preservação de vidas, tanto dos agentes quanto dos cidadãos.

“A escolha pelo confronto é do criminoso, que não tem preocupação com a vida”, ressaltou em um trecho.

Além disso, citou que a letalidade violenta apresentou queda de 14% na comparação de junho deste ano com o mesmo período de 2024, segundo o ISP — menor número para o mês desde o início da série histórica em 1991.

Balas perdidas no RJ

Desde 2017, o Instituto Fogo Cruzado faz um levantamento sobre pessoas atingidas por bala perdida no Rio de Janeiro.

No período 1º de janeiro a 28 julho, os dados dos últimos cinco anos mostram números menores de vítimas em comparação com os registrados antes da pandemia. Veja abaixo:

2025: 68 vítimas — 14 mortas e 54 feridas

2024: 62 vítimas — 16 mortas e 46 feridas

2023: 101 vítimas — 32 mortas e 69 feridas

2022: 57 vítimas — 13 mortas e 44 feridas

2021: 70 vítimas — 14 mortas e 56 feridas

2020: 73 vítimas — 13 mortas e 60 feridas

2019: 111 vítimas — 30 mortas e 81 feridas

2018: 116 vítimas — 21 mortas e 95 feridas

2017: 112 vítimas — 33 mortas e 79 feridas

