Rio divulga esquema especial de trânsito no entorno do estádio Nilton Santos nesta quarta (3) Às 19h, Botafogo e Junior Barranquilla se enfrentam pela Copa Libertadores da América

O entorno do estádio Nilton Santos, no bairro do Engenho de Dentro, zona norte do Rio de Janeiro, terá interdições a partir da tarde desta quarta-feira (3).

À noite, acontece a partida entre Botafogo e Junior Barranquilla, às 19h, válida pela Copa Libertadores da América.

O esquema especial de trânsito começa a partir das 16h, com a proibição de circulação de veículos, e termina no fim da noite, por volta das 23h.

A recomendação do COR (Centro de Operações Rio) é que os torcedores deem preferência aos transportes públicos, como os trens, e evitem circular de carro pela região.

Segundo a CET-Rio (Companhia de Engenharia de Tráfego), moradores poderão acessar o entorno mediante a apresentação de comprovante de residência.

Interdições

Das 16h às 23h:

- Rua Doutor Padilha, entre as ruas das Oficinas e Arquias Cordeiro.

Das 20h às 23h:

- Rua Goiás, entre a rua Guilhermina e a rua José dos Reis;

- Rua Arquias Cordeiro, entre a rua José dos Reis e a rua Doutor Padilha;

- Rua José Reis, entre a rua Arquias Cordeiro e a rua das Oficinas;

- Ruas das Oficinas, entre a rua Doutor Padilha e a rua José dos Reis;

- Rua Doutor Padilha, entre a rua das Oficinas e a rua Piauí;

- Rua Henrique Scheid, entre a rua José dos Reis e a rua das Oficinas.