Rio de Janeiro entra em estágio 2 devido à aproximação de frente fria

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou nesta quinta-feira (21), que o município do Rio de Janeiro entrou no estágio 2, às 23h10, devido à aproximação e a passagem de uma frente fria vinda do estado de São Paulo, que deixará o tempo instável na capital carioca.

Até o momento, as áreas de instabilidades associadas ao deslocamento da frente fria avançam para o estado do Rio, ocasionando registros de chuva moderada a muito forte e ventos moderados a fortes.

O estágio 2, é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva.