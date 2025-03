Rio vai monitorar estádios com drones no Campeonato Brasileiro Mais de 700 policiais militares participam do esquema de segurança nos dois jogos deste fim de semana Rio de Janeiro|Do R7 29/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/03/2025 - 02h00 ) twitter

Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã Divulgação/Ascom COR

Os arredores dos estádios do Rio de Janeiro serão monitorados por drones pela prefeitura durante os jogos do Campeonato Brasileiro de 2025.

A tecnologia começa a ser implementada na estreia da competição, neste fim de semana, com a proposta de ampliar o alcance das imagens captadas para o trabalho dos técnicos do COR (Centro de Operações Rio).

A cidade deve receber 76 partidas ao longo do ano, que serão disputadas no Maracanã e no Engenhão.

No sábado (29), o Flamengo recebe o Internacional. Já no domingo (30), Vasco e Santos duelam em São Januário, com transmissão da RECORD, a partir das 18h.

“Sediar partidas do Brasileirão é uma honra para a cidade, a única do país a ter quatro grandes clubes na competição. Mas isso provoca reflexos na rotina das pessoas. O entorno do Maracanã possui características distintas para cada jogo. Por isso, o uso da tecnologia é indispensável para operar o monitoramento”, disse o chefe-executivo do COR-Rio, Marcus Belchior.

Segundo a prefeitura, há outra novidade para melhorar a dispersão do público no entorno do Nilton Santos. A nova alça de acesso à linha Amarela pretende agilizar a saída de motoristas pela rua das Oficinas em dias de jogos.

Segurança

O esquema de segurança para os dois jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro vai contar com cerca de 770 policiais militares.

Aeronaves tripuladas e drones do GAM (Grupamento Aeromóvel) também reforçam o patrulhamento aéreo das regiões.

Já as estações de trens e metrô de São Cristóvão e do Maracanã serão patrulhadas pelo GPFer (Grupamento de Policiamento Ferroviário).

No domingo (30), o Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) vai atuar na escolta de 20 ônibus com torcedores do Santos, desde a rodovia Presidente Dutra, a partir da divisa entre os estados de Rio e São Paulo, até o local da partida.

