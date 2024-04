Rio de Janeiro |Do R7, com a Record TV

RJ: Justiça converte prisão em flagrante para preventiva de donos de cães que atacaram escritora Internada em um hospital de São Gonçalo, Roseana tem estado de saúde estável e já interage com os filhos

Alto contraste

A+

A-

Escritora e poetisa, de 73 anos, teve que amputar o braço após ataque Escritora e poetisa, de 73 anos, teve que amputar o braço após ataque (Record Rio)

A Justiça converteu neste domingo (7), a prisão em flagrante para preventiva dos donos dos pit bulls que atacaram a escritora Roseana Murray, de 73 anos, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Os tutores dos cães, Ana Beatriz da Conceição Dantas Pinheiro, Kayky da Conceição Ribeiro dos Santos e Davidson Ribeiro dos Santos, estão presos em Benfica desde sexta-feira (5), quando ocorreu o ataque. Eles respondem por maus tratos a animais, omissão de cautela e lesão corporal culposa pelos graves ferimentos da vítima.

Na audiência de custódia, o juízo da Central de Audiência em Custódia de Benfica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro converteu a prisão em flagrante para prisão preventiva por 30 dias. A qualquer momento o trio pode ser transferido.

O ataque

A escritora e poetisa Roseane caminhava pela manhã no bairro Boqueirão, em Saquarema, quando sofreu o ataque dos três cães da raça pit bull e ficou gravemente ferida. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde teve que passar por uma cirurgia.

De acordo com os médicos do hospital, a escritora foi arrastada por cerca de cinco metros e teve o braço direito dilacerado e uma orelha arrancada. Além disso, teve que amputar o braço direito.

Segundo informações da RECORD, Roseana se encontra com o estado de saúde estabilizado. Apesar de não conseguir falar, já interage com seus filhos e está sendo acompanhada por eles.