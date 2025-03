Criminosos arremessam drogas, celulares e até bebidas para dentro do complexo de Gericinó

Dois homens tentaram arremessar sacolas com 11 quilos de maconha, 2 quilos de cocaína, aparelhos celulares e até bebidas para dentro do complexo penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro . Apesar de conseguirem fugir, a ação foi frustrada por policiais penais e pelo sistema de vigilância. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária está investigando o caso. O material foi apreendido e levado para a delegacia de Bangu, que fica na região.