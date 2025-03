Discussão termina em tragédia com morte de biomédica na Baixada Fluminense

Uma biomédica de 37 anos foi morta a facadas na frente de sua casa, no Jardim Iguaçu, em Nova Iguaçu, após uma discussão violenta.

O conflito começou quando a esposa de um homem que ajudava Denise Ramacciotti em obras na sua clínica confrontou-a. Durante o desentendimento, Lívia Andrade, a esposa, juntamente com outra mulher, atacou a residência de Denise, causando tumulto. O irmão de Denise, um policial civil, tentou intervir, mas a situação se agravou.

No calor da discussão, uma das mulheres esfaqueou Denise no peito, levando à sua morte. O depoimento angustiante foi dado pela mãe de Denise, que também foi alvo do ataque.

aqui!