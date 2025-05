Furto em veículo no Lins de Vasconcelos é registrado por câmera de segurança

Um ladrão foi flagrado por câmeras enquanto furtava objetos de um carro no Lins de Vasconcelos, zona norte do Rio.

Ele desconectou a buzina para evitar o alarme, levando várias sacolas de compras e um estepe.

O proprietário do veículo, Ricardo, comentou que o furto ocorreu durante as compras para uma festa do neto.

Ele também relatou que seu filho foi vítima de um crime semelhante em fevereiro.

Moradores afirmam que o suspeito, que seria da região de Água Santa, já teria realizado outros furtos semelhantes.