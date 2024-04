RJ: Suspeitos são presos por distribuição de cigarros eletrônicos com maconha em forma de óleo Segundo as investigações, o grupo movimentou cerca de R$ 2 milhões em vendas pela internet

organização criminosa especializada na importação e distribuição de cigarros eletrônicos (Reprodução/ Polícia Civil )

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (24), sete pessoas durante a “Operação Refil Verde”. Os agentes cumprem nove mandados de prisão e 12 de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

De acordo com as investigações, a operação visa desarticular uma organização criminosa especializada na importação e distribuição de cigarros eletrônicos carregados com extratos de maconha em forma de óleo.

Segundo a polícia, o óleo de maconha era importado dos Estados Unidos para o Paraguai. Posteriormente, era trazido ao Brasil camuflado em potes de cera de depilação, e enviado de Foz do Iguaçu para São Paulo. Lá o material era embalado e distribuído pelos Correios.

O grupo fazia publicidades nas redes sociais, pagava influenciadores digitais para divulgar o negócio e montou diversas plataformas de comércio eletrônico para a venda dos produtos. Só nas vendas pela internet, a Polícia Civil do Distrito Federal estima que o grupo movimentou cerca de R$ 2 milhões.