Soldado do Exército é preso por suspeita de envolvimento em ataque com coquetel motolov a homem em situação de rua O crime foi transmitido ao vivo pela internet. A vítima está internada em estado grave Rio de Janeiro|Do R7 22/02/2025 - 10h50 (Atualizado em 22/02/2025 - 10h53 )

Vídeo do ataque foi transmitido ao vivo pela internet RECORD

Um soldado do Exército foi preso, nesta sexta-feira (21), por suspeita de envolvimento em um ataque com dois coquetéis molotov a um homem em situação de rua, no Rio de Janeiro.

O crime foi transmitido ao vivo pela internet e assistido por mais de 200 pessoas, segundo o delegado Cristiano Maia.

De acordo com as investigações, o suspeito teria gravado as imagens enquanto um adolescente — que já foi apreendido — ateou fogo contra a vítima no Pechincha, na zona oeste, no último dia 18.

Segundo informações da RECORD, o homem teve 60% do corpo queimado e está internado no hospital em estado grave.

A polícia apurou que os dois eram integrantes de um grupo voltado à prática e incitação a crimes de ódio em plataformas digitais.

O soldado do Exército vai responder por tentativa de homicídio triplamente qualificada, associação criminosa, apologia ao nazismo e corrupção de menores. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária.

A DCAV (Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima) continua a investigar o caso para identificar outros envolvidos, inclusive a informação de que a dupla receberia R$ 2.500 pelo crime.

