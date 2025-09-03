Terceiro envolvido em roubo à casa de parentes de Bolsonaro é preso em Resende (RJ) Segundo os agentes, ele foi localizado no bairro Cabral e tentou fugir durante a abordagem; houve perseguição Rio de Janeiro|Do R7 03/09/2025 - 18h35 (Atualizado em 03/09/2025 - 18h42 ) twitter

Criminosos reviraram a casa da família, no Sul Fluminense Reprodução/@FlavioBolsonaro

O terceiro suspeito de assaltar a casa dos ex-sogros de Jair Bolsonaro em Resende, no Sul Fluminense, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (3).

Segundo os agentes, ele foi localizado no bairro Cabral e tentou fugir durante a abordagem. Houve perseguição.

O homem se feriu na tentativa de fuga e foi levado para um hospital da região, onde está internado sob custódia. Os policiais também apreenderam uma carga de drogas e munições.

O crime aconteceu em 23 de agosto. De acordo com o senador Flávio Bolsonaro, os criminosos abordaram a sua mãe e seus avós — ambos com mais de 80 anos.

Segundo o congressista, os três foram feitos reféns pelo grupo, que exigia um valor em dinheiro. Ninguém ficou ferido na ação. O caso é investigado pela delegacia do município, a 89ª DP.

Dois criminosos já tinham sido presos no bairro Paraíso, na última sexta-feira (29). Foram apreendidos com a dupla um revólver, munição, simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e trajes usados no crime. Parte dos bens da família foi recuperada e devolvida.

