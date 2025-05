Tiroteios deixam mais dois baleados no morro dos Macacos em meio à disputa de facções Dois homens foram socorridos e levados a hospitais. Policiamento segue reforçado na região Rio de Janeiro|Do R7 17/05/2025 - 10h41 (Atualizado em 17/05/2025 - 10h41 ) twitter

Morro dos Macacos é alvo de disputa por traficantes do TCP e do CV RECORD

Novos tiroteios no morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (16), deixaram mais dois baleados.

De acordo com a Polícia Militar, um homem ferido por disparos deu entrada no Hospital Municipal Andaraí, na mesma região, e outro foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro.

Até o momento, não há detalhes das circunstâncias em que dois foram atingidos nem o estado de saúde.

Segundo a PM, o patrulhamento segue reforçado na região da comunidade dos Macacos

O controle do tráfico de drogas da região é disputado pelas facções criminosas Terceiro Comando Puro e Comando Vermelho.

Há décadas no comando, o TCP perdeu a maior parte do território para o CV na última semana.

Somente no fim de semana passado, foram registrados 10 tiroteios na comunidade pelo Instituto Fogo Cruzado. Uma bala perdida chegou a atingir um apartamento no bairro.

Os confrontos teriam se intensificado após a morte de Douglas de Brito Lima, conhecido como DDB. O ataque deixou uma senhora e um menor feridos.

Desde então, o policiamento foi reforçado na área na tentativa de conter as ações criminosas.

