Agenda Cultural: Fim de semana com exposição de fotografia na Baixada Fluminense e show em Campo Grande

Fim de semana com exposição e show no Rio de Janeiro. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, tem a exposição de fotografia ''Rio de Cidades'', de Luiz Baltar. O projeto, feito em colagem digital, explora as tensões e conflitos urbanos, desafia as convenções e convida os visitantes a explorar novas perspectivas da vida urbana. A mostra ficará em cartaz até dia 2 junho, na galeria do Sesc Nova Iguaçu, com entrada gratuita. No domingo (17), o grupo ''Clareou'' realizará um show com diversos sucessos da banda, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os ingressos custam a partir de R$ 23.