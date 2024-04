Incêndio destrói parte do camelódromo do centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense Não houve feridos e uma perícia técnica será feita no sistema elétrico do local para descobrir as causas do incêndio

Um incêndio destruiu parte do camelódromo de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Pelo menos dez boxes foram afetados e alguns ainda estavam em funcionamento quando o fogo começou. As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram chegar rápido ao local. Trabalhadores relatam que foi um prejuízo gigante, pois perderam uma grande quantidade de mercadorias. Não houve feridos e uma perícia técnica será feita no sistema elétrico do local para descobrir as causas do incêndio.