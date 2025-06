Após agressão, mulher mata ex-namorado e se entrega para Polícia no RS Caso ocorreu em Igrejinha, onde a autora relatou histórico de ameaças e violência Guaíba no Ar|Do R7 11/06/2025 - 08h28 (Atualizado em 11/06/2025 - 08h28 ) twitter

Uma mulher se apresentou à polícia em Igrejinha, no Vale do Paranhana (RS), e confessou ter matado o ex-namorado a facadas. Segundo ela, agiu em legítima defesa após ser agredida. A vítima já havia feito ameaças e não aceitava o fim do relacionamento. A mulher tinha medida protetiva e vai responder em liberdade.