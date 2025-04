Buracos e alagamentos causam transtornos no bairro Sítio Floresta, em Pelotas (RS) Comunidade cobra soluções da Prefeitura, diante da falta de infraestrutura no local Guaíba no Ar|Do R7 09/04/2025 - 09h14 (Atualizado em 09/04/2025 - 09h14 ) twitter

Moradores do bairro Sítio Floresta, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, enfrentam dificuldades causadas por buracos, alagamentos e esgotos quebrados. O tráfego está comprometido, veículos sofrem danos constantes e o escoamento de água é ineficiente.

As reclamações se acumulam diante da falta de resposta da prefeitura. Apesar de promessas anteriores, nenhuma melhoria foi realizada e a comunidade segue convivendo com condições precárias.