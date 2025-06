Estudante da UFRGS é denunciado por apologia ao nazismo Aluno tentou se formar usando suástica no rosto e músicas associadas ao nazismo durante cerimônia no campus Guaíba no Ar|Do R7 24/06/2025 - 11h52 (Atualizado em 24/06/2025 - 11h52 ) twitter

Em Porto Alegre (RS), um estudante da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) foi denunciado por apologia ao nazismo, após tentar se formar com uma suástica no rosto. O caso ocorreu durante uma cerimônia no campus central. Além do símbolo, ele exibiu desenhos extremistas e escolheu uma música ligada ao nazismo. Dispositivos foram apreendidos e o caso segue sob investigação.