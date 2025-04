Fundação em Porto Alegre busca padrinhos para crianças em situação de vulnerabilidade Queda de 50% nas inscrições preocupa programa que oferece apoio afetivo a jovens acolhidos Guaíba no Ar|Do R7 09/04/2025 - 11h01 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h01 ) twitter

O programa de apadrinhamento afetivo da Fundação Pão dos Pobres de Santo Antônio está com inscrições abertas, buscando novos padrinhos e madrinhas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Desde 2017, a fundação não via uma queda tão significativa no interesse, com uma redução de 50% em 2024. O programa, que existe há oito anos, é essencial para proporcionar vínculos afetivos e experiências fora do ambiente institucional.

Para participar, é necessário ter mais de 20 anos, residir em Porto Alegre ou Região Metropolitana, e ter disponibilidade de dois finais de semana por mês. As inscrições estão abertas até 9 de maio.

Mais informações estão disponíveis no site e redes sociais da fundação.