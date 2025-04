Afastamentos por saúde mental no trabalho crescem no Rio Grande do Sul Psicóloga alerta para a relação entre ambientes seguros e a saúde psicossocial Rio Grande Record|Do R7 28/04/2025 - 21h35 (Atualizado em 28/04/2025 - 21h35 ) twitter

Em 2024, o Rio Grande do Sul registrou quase 40.000 afastamentos do trabalho devido a questões de saúde mental, destacando a importância do apoio psicológico no ambiente corporativo.

No Dia Mundial da Segurança no Trabalho, exploramos como a síndrome de Burnout e outros transtornos mentais afetam os trabalhadores, como no caso de Ana, que precisou de 12 meses de tratamento e fez uma transição de carreira para um ambiente mais saudável.

Em entrevista, a psicóloga Denise Milk revela a ligação entre segurança no trabalho e saúde psicossocial, alertando para os riscos de assédio, discriminação e pressão excessiva.

A rede hospitalar do Vale do Caí oferece suporte psíquico, ressaltando a importância de ambientes de trabalho saudáveis para o bem-estar e produtividade dos colaboradores.