Agências dos Correios oferecem serviço para aposentados e pensionistas verificarem descontos indevidos em benefícios do INSS. Com mais de R$ 6 bilhões em prejuízos, a consulta é gratuita e visa ressarcir as vítimas até o final do ano. O atendimento ocorre das 9h às 17h, sem data de encerramento, e já atendeu cerca de quatro mil pessoas.