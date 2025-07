Criança com transtorno do espectro autista cai de penhasco de 100 metros no RS Equipes de resgate de Cambará do Sul realizam as buscas pela menina, de 11 anos Rio Grande Record|Do R7 10/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 10/07/2025 - 20h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Equipes de resgate estão mobilizadas em Cambará do Sul (RS) para encontrar uma menina de 11 anos que caiu do mirante do Cânion Fortaleza. A criança, com transtorno do espectro autista, se afastou dos pais e despencou de uma altura de 100 metros. Bombeiros, polícia e drones com sensores térmicos participam das buscas, apoiadas pela concessionária Urbia e pela família. A situação é crítica por causa do frio e dos ventos na região.