Curso técnico em desenvolvimento de sistemas abre portas no mercado de tecnologia Formação prepara programadores júnior e empreendedores sem exigir inglês para a inscrição Rio Grande Record|Do R7 17/07/2025 - 19h48 (Atualizado em 17/07/2025 - 19h48 )

O curso técnico em desenvolvimento de sistemas do Senac é uma oportunidade para quem quer ingressar no mercado de tecnologia. Com duração de um ano e oito meses, a formação capacita alunos para atuarem como programadores júnior ou empreendedores, sem exigir conhecimento prévio em inglês. As inscrições já estão abertas em várias unidades do estado e oferecem uma preparação completa em programação e desenvolvimento de sistemas.