Dengue e surto de escorpiões geram preocupação no Rio Grande do Sul Estado registra 16 mortes por dengue e Porto Alegre enfrenta surto de escorpiões Rio Grande Record|Do R7 13/05/2025 - 21h15 (Atualizado em 13/05/2025 - 21h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Rio Grande do Sul enfrenta um aumento preocupante de óbitos por dengue, com 16 mortes registradas este ano. Os casos mais recentes ocorreram em abril, envolvendo pacientes idosos com comorbidades. Porto Alegre lidera em casos confirmados e óbitos. Além disso, a cidade enfrenta um surto de escorpiões no centro histórico, com medidas de controle em andamento.