Estado do Rio Grande do Sul lança medida protetiva online para vítimas de violência doméstica Plataforma digital busca facilitar denúncias e proteger mulheres em situação de risco sem necessidade de deslocamento Rio Grande Record|Do R7 24/04/2025 - 20h05 (Atualizado em 24/04/2025 - 20h05 )

O governo do estado do Rio Grande do Sul implementou um sistema de medida protetiva online para combater a violência doméstica e contra a mulher. A nova ferramenta permite que as vítimas solicitem proteção judicial remotamente, por meio de computador ou smartphone, sem precisar se deslocar.

A iniciativa, criada após a ocorrência de 10 feminicídios em apenas 5 dias, tem como objetivos principais reduzir a subnotificação de casos e agilizar o acesso à Justiça.

A Polícia Civil também realizará campanhas educativas e monitoramento dos agressores.