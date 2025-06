Frio intenso congela cidades no RS e provoca acidentes nas estradas Geadas, temperaturas negativas e vias escorregadias marcam a primeira onda de frio do inverno Rio Grande Record|Do R7 24/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 20h36 ) twitter

A primeira onda de frio do inverno derrubou as temperaturas no Rio Grande do Sul, provocando geadas em diversas cidades. São José dos Ausentes registrou -4,9°C, a menor marca do ano. Em Caxias do Sul, o gelo cobriu a BR-116, causando acidentes. Em Panambi, campos amanheceram congelados, e em Soledade, a geada vitrificada formou cristais nas gotas de água da vegetação.