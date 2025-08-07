Uso de pagamento por aproximação sem senha gera prejuízo de R$ 345 em caso de roubo A polícia investiga o caso, enquanto a empresa bloqueou o motorista e oferece suporte à vítima Rio Grande Record|Do R7 06/08/2025 - 21h34 (Atualizado em 06/08/2025 - 21h34 ) twitter

Após um roubo, Ângela Maria teve seu cartão usado indevidamente via pagamento por aproximação sem senha, resultando em gastos de R$ 345. A vítima, que depende da renda como confeiteira, relata o desespero vivido. Especialistas apontam falhas da empresa de transporte e do banco. A polícia investiga o caso, enquanto a empresa bloqueou o motorista e oferece suporte à vítima.