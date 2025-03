Avião de pequeno porte cai no interior de São Paulo; piloto morreu Acidente ocorreu por volta das 7h em canavial situado na Rodovia Assis Chateaubriand, entre os quilômetros 39 e 40, no bairro Rural São Paulo|Do Estadão Conteúdo 28/03/2025 - 14h10 (Atualizado em 28/03/2025 - 14h31 ) twitter

Piloto morreu em acidente de avião nesta sexta-feira Divulgação/Defesa Civil/28.03.2025

Um avião agrícola caiu na manhã desta sexta-feira (28) na região de Guaíra, no interior de São Paulo. De acordo com a Defesa Civil do estado, o piloto não sobreviveu. Segundo os bombeiros, a aeronave colidiu com uma torre de energia.

O acidente ocorreu por volta das 7h em canavial situado na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), entre os quilômetros 39 e 40, no bairro Rural.

O município fica localizado a cerca de 265 quilômetros da capital paulista.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estão no local.