Chefe do PCC é capturado e morto em Praia Grande, no litoral de São Paulo Informação foi divulgada pelo secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, nas redes sociais São Paulo|Do Estadão Conteúdo 10/08/2025 - 13h32 (Atualizado em 10/08/2025 - 13h52 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Luken Cesar Burghi Augusto, chefe do PCC, foi capturado e morto em Praia Grande, SP.

Ele estava foragido e condenado a 46 anos e 11 meses de prisão pelo crime organizado.

O confronto ocorreu quando ele reagiu à abordagem da polícia, mas não houve feridos entre os policiais.

Outro criminoso fugiu com a arma de Luken, mas foi preso posteriormente pela polícia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Luken Cesar Burghi Augusto era procurado por mega-assalto em 2017 Reprodução/arquivo

Luken Cesar Burghi Augusto, um dos criminosos mais procurados do país e chefe do PCC (Primeiro Comando da Capital), foi morto no sábado (9) depois de entrar em confronto com os policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), no município de Praia Grande (SP), segundo relato, em vídeo, do secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, nas redes sociais.

Foragido da Justiça e integrante do crime organizado, ele estava condenado a 46 anos e 11 meses de prisão. O criminoso participou de um mega-assalto a uma empresa de transporte de valores, a Protege, na cidade de Araçatuba (SP), em 2017.

“Infelizmente, o indivíduo optou pelo confronto, atirou nos policiais e não restou outra alternativa a não ser a neutralização”, disse Derrite, em vídeo. A ocorrência foi na Avenida Dom Pedro 2º, no bairro Ocian.

Um dos criminosos mais procurados do país entrou em confronto com a ROTA. Ele era procurado por envolvimento em um mega-assalto em Araçatuba e foi condenado a mais de 46 anos de prisão. Graças a Deus, nossos policiais estão bem. pic.twitter.com/F0LU88o8gE — Guilherme Derrite (@DerriteSP) August 10, 2025

O criminoso reagiu à abordagem e disparou contra os policiais, que não ficaram feridos.

Segundo o secretário, outro criminoso, chamado Gabriel, com mandado de prisão em aberto, subtraiu a arma de fogo de Luken e fugiu. Mas os policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais conseguiram recuperar a arma e prenderam o indivíduo, disse o secretário.

*A reportagem buscou a Secretaria de Segurança Pública para mais informações sobre o caso e aguarda retorno.

