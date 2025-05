Crime organizado explode na amazônia e faz PF criar estratégia; saiba qual Plano já tem investimento de R$ 318 milhões e inclui ação com Interpol e outras autoridades internacionais Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 24/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Núcleo da PF com atuação na amazônia deve começar ações em junho Divulgação/Polícia Federal

O crime organizado tem avançado de maneira expressiva e preocupa as autoridades de segurança no Brasil. Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que, em 2023, houve 8.603 mortes violentas intencionais apenas na Amazônia Legal, um número 41,5% acima da média nacional.

As ações ilegais no bioma amazônico foram pauta em encontros recentes entre líderes de segurança pública do Brasil e de países vizinhos.

Durante uma reunião da Interpol com chefes de polícia da América do Sul nesta semana, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, falou sobre as estratégias que o governo vai adotar para combater a violência na região.

Uma dessas iniciativas é o CCPI (Centro de Cooperação Policial e Internacional) da amazônia, um núcleo especial da Polícia Federal criado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para atuar na linha de frente.

‌



Segundo Lewandowski, a fase operacional do núcleo deve começar até dia 18 de junho, com funcionamento pleno previsto para agosto.

“Tenho defendido o aperfeiçoamento dos mecanismos de troca de informações entre as polícias sul-americanas. Devemos trabalhar para integrar as bases de dados, estimular a troca de informações e promover ações policiais coordenadas”, destacou o ministro.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como vai funcionar

O modelo se inspira em estratégias já usadas no Brasil em eventos com grande fluxo de turistas. O registro mais recente foi o centro criado no Rio de Janeiro para ampliar a segurança durante os Jogos Olímpicos sediados na cidade, em 2016.

Na ocasião, 250 policiais de 55 países diferentes atuaram para conter possíveis atos terroristas. A iniciativa foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Cidadania, comandado por Eugênio Aragão durante o governo Dilma Rousseff.

‌



A meta do novo núcleo é coordenar ações em conjunto com órgãos internacionais para combater o garimpo ilegal, grilagem de terras, o tráfico de drogas e armas, além do desmatamento no bioma.

Para isso, a Polícia Federal terá acesso a bancos de dados nacionais e internacionais para rastrear organizações criminosas e checar informações que possam ajudar em investigações.

Lewandowski afirmou que o núcleo deverá colocar em prática o Plano AMAS (Amazônia: Segurança e Soberania), instituído pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 21 de julho de 2023.

Esse projeto recebeu um investimento de R$ 318.523.374,39, a partir do Fundo Amazônia, gerido pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Desse total, R$ 145.381.131,76 foram desembolsados, o que representa 46% do total.

Estrutura da CCPI

Além da PF, o setor terá apoio da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e de órgãos de segurança internacionais, como a Interpol, Europol e Ameripol.

As ações também serão coordenadas em conjunto com as entidades de segurança pública dos estados brasileiros e países que compõem a Amazônia Legal.

Entre os estados brasileiros que compartilham a floresta amazônica estão:

Amazonas;

Rondônia;

Mato Grosso;

Acre;

Amapá;

Tocantins;

Roraima; e

parte do Maranhão.

Já os países da América do Sul são:

Bolívia;

Equador;

Colômbia;

Guiana;

Peru;

Suriname;

Venezuela; e

Guiana Francesa.

A sede do CCPI está localizada em Manaus (AM). O contrato de locação foi firmado no dia 15 outubro de 2024 pelo Diretor da Amazônia e Meio Ambiente, Humberto Freire, e pelo Superintendente Regional da PF no Amazonas, João Paulo Garrido.

Segundo o órgão, a capital do Amazonas foi escolhida para sediar o núcleo por ser uma região estratégica para operações, pois fica no centro da floresta amazônica.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp