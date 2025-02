‘Dor terrível’, diz viúva de advogado que morreu em queda de avião em São Paulo Corpos foram liberados pelo IML, e sepultamento acontece neste domingo São Paulo|Do R7 08/02/2025 - 17h17 (Atualizado em 08/02/2025 - 17h32 ) twitter

Sepultamento do advogado acontece no domingo Reprodução/Instagram/@franrozales - Arquivo pessoal

A viúva de Márcio Louzada Carpena, uma das vítimas da queda de um avião em São Paulo nessa sexta-feira (7), se manifestou sobre o acidente em uma postagem de despedida ao marido. “Que dor horrível te perder. A vida é muito injusta! Um homem tão intenso, cheio de vontade de viver, com grandes projetos e sonhos”, declarou Francieli Pedrotti Rozales.

Neste sábado (8), o IML (Instituto Médico Legal) de São Paulo liberou os corpos das duas vítimas do acidente aéreo. De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os corpos de Márcio Louzada Carpena e do piloto Gustavo Medeiros passaram por exames de odontologia legal e foram liberados para as famílias.

Em nota, o escritório Carpena Advogados Associados, do qual Márcio era sócio, afirmou que está adotando as providências necessárias para o translado dos corpos para Porto Alegre. A previsão é de que o transporte das urnas funerárias ocorra ainda neste sábado para tornar viável o sepultamento neste domingo (9). A cerimônia de despedida está marcada para 10h30.

“Eu te amo tanto, obrigada por ter me feito a mulher mais feliz desse mundo! Eu nunca estive tão feliz em toda a minha vida e nunca me senti tão amada como fui ao teu lado. Que Deus te receba e te proteja aí, e me dê forças para seguir aqui”, completou Francieli.

Entenda a dinâmica do acidente

A aeronave King Air F90, da fabricante Beech Aircraft, decolou do Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte, por volta das 7h15, com destino à capital gaúcha. A queda ocorreu logo em seguida, quando o piloto tentava fazer um pouso forçado na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda.

A aeronave atingiu um ônibus que passava pela via e explodiu. Medeiros e Carpena morreram no local. Seis pessoas que estavam nas proximidades tiveram ferimentos leves e passam bem. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como homicídio culposo e lesão corporal.

Possíveis causas

Especialistas consultados pela reportagem afirmaram ser precipitado tentar indicar possíveis causas da queda — a investigação compete a autoridades aeronáuticas — e que é difícil apontar tendência que explique a alta de acidentes aéreos no país.

Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil lamentou o acidente e disse que “o Brasil segue requisitos internacionais rigorosos e figura entre os 10 países com maior índice oficial de segurança da aviação (95,1%), estando à frente de países como Estados Unidos da América e seus vizinhos na América do Sul”.