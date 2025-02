Saiba como foi a conversa entre o piloto do avião que caiu em SP e a torre de comando Acidente deixou duas pessoas mortas no bairro da Barra Funda Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 07/02/2025 - 09h42 (Atualizado em 07/02/2025 - 09h58 ) twitter

Bombeiros trabalham no resgate dos corpos das vítimas do acidente aéreo em São Paulo WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO — 07.02.2025

O piloto do avião que caiu na manhã desta sexta-feira (7) em uma avenida do bairro da Barra Funda, em São Paulo, tentou voltar ao Campo de Marte, aeroporto de onde decolou. O comandante de outra aeronave relatou como foi a conversa entre o tripulante do avião acidentado e a torre de comando.

“Ele não declarou emergência. Ele falou ‘torre, solicito retorno imediato, fox-echo-mike’. Aí não falou mais nada. A torre tentou chamá-lo, mas nada”, disse o piloto, que aguardava para decolar do Campo de Marte.

O acidente aconteceu por volta das 7h20, cinco minutos após a decolagem. O avião, modelo Beechcraft F90 King Air, matrícula PS-FEM, com capacidade para até 9 pessoas, é de propriedade do advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena. Este avião tem uma autonomia de mais de 2.400 km.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram encontrados dois corpos carbonizados dentro da aeronave. Pelo menos mais 6 pessoas, que estavam em ônibus atingido pelo avião ou passando pela rua, ficaram feridas.

