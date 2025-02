Veja o momento em que avião cai e explode em avenida movimentada de São Paulo

Uma câmera de monitoramento do Smart Sampa capturou o momento em que um avião de pequeno porte caiu e explodiu na movimentada avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, por volta das 7h30 desta sexta-feira (7).

No vídeo, é possível ver a aeronave se arrastando nas pistas antes de explodir. Uma enorme bola de fogo se formou, seguida por uma coluna de fumaça escura.

As duas pessoas que estavam no avião morreram na hora. Seis pessoas em solo tiveram ferimentos leves e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Cinco eram ocupantes do coletivo, e o sexto ferido era um motociclista que passava pelo local.

O avião havia decolado minutos antes do Campo de Marte, na zona norte, com destino a Porto Alegre (RS). Poucos minutos depois, entretanto, o piloto retornou ao aeródromo de origem, mas não conseguiu chegar, caindo na avenida.