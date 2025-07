Empréstimos consignados em benefícios de menores precisam de aval judicial, decide TRF-3 Decisão vale também para outras pessoas consideradas incapazes pela justiça São Paulo|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 09/07/2025 - 08h34 (Atualizado em 09/07/2025 - 08h37 ) twitter

Instrução Normativa de 2022 acabava com requisito, e também é questionada em outra ação do MPF José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

Uma decisão do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) tornou obrigatória a autorização judicial prévia para que acordos de empréstimos consignados sejam firmados com base em benefícios previdenciários de menores de idade ou de pessoas consideradas incapazes pela Justiça.

A ação questionava uma instrução normativa de 2022 do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)., que havia liberado a contratação desse tipo de crédito sem a necessidade de aval judicial.

Segundo o MPF (Ministério Público Federal), a suspensão é provisória e vale até o julgamento definitivo dos pedidos formulados em uma ação civil pública contra a instrução

Conforme os argumentos do MPF, o INSS teria extrapolado suas atribuições ao regulamentar as regras para concessão desses empréstimos.

O procurador regional dos Direitos do Cidadão adjunto em São Paulo, José Rubens Plates, afirmou que a ausência de exigência de autorização judicial representa “uma falha significativa no sistema de proteção”, já que esse tipo de aval busca assegurar que os atos sejam realizados com responsabilidade e no melhor interesse do incapaz.

“O empréstimo concedido de forma equivocada pode, de forma indevida, reduzir o patrimônio do incapaz e gerar risco de superendividamento, o que viola a dignidade da pessoa humana por desconsiderar sua vulnerabilidade”, completou.

