Enem dos Concursos: com salário de até R$ 16 mil, veja carreiras mais bem pagas na 2ª edição Cargos com maiores remunerações exigem nível superior, e em alguns casos, doutorado; inscrições terminam em 20 de julho Economia|Do R7, em Brasília 08/07/2025 - 18h03 (Atualizado em 08/07/2025 - 18h03 )

Inscrições do CNU 2 terminam em 20 de julho Divulgação/MEC

A segunda edição do Enem dos Concursos oferecerá 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, distribuídas entre 36 órgãos da administração pública.

Embora diversos fatores influenciem na decisão por uma carreira pública, salários atrativos e o nível de concorrência costumam ser os principais atrativos entre os concurseiros. Para facilitar o acesso às informações, o R7 reuniu as carreiras de nível superior com as remunerações mais altas desta edição do CNU.

Confira abaixo:

Veja as carreiras mais bem pagas do CNU 2025 Luce Costa/ Arte R7

Diferentemente da primeira edição, o edital atual foi organizado por nove blocos temáticos:

Seguridade Social : Saúde, Assistência Social e Previdência

: Saúde, Assistência Social e Previdência Cultura e Educação

Ciências, Dados e Tecnologia

Engenharias e Arquitetura

Administração

Desenvolvimento Socioeconômico

Justiça e Defesa

Intermediário – Saúde

Intermediário – Regulação

Candidatos poderão se inscrever para diferentes cargos dentro de um mesmo bloco, indicando a ordem de preferência entre as vagas disponíveis.

Etapas do CNU 2025

A prova objetiva ocorrerá em 5 de outubro, com aplicação em 228 cidades, abrangendo todos os estados e o Distrito Federal. O exame será realizado no turno da tarde, das 13h às 18h (horário de Brasília).

A etapa discursiva está prevista para 7 de dezembro, destinada aos aprovados na primeira fase. A divulgação da lista preliminar de classificados está programada para 30 de janeiro de 2026. Após essa etapa, os convocados seguirão para as fases de nomeação e posse, conforme os trâmites específicos de cada órgão.

Prova a cada dois anos

Nesta terça-feira (8), a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, declarou que o CNU (Concurso Nacional Unificado) deverá se consolidar como política permanente, com aplicação regular a cada dois anos.

Segundo Dweck, o objetivo é aprimorar o modelo a cada edição.

“A ideia é deixar tudo estruturado para que essa política se torne contínua. Começamos com a primeira edição, aperfeiçoamos para a seguinte, até alcançar um padrão estável. Estamos trabalhando com essa perspectiva”, afirmou a ministra.

Principais datas do CNU 2025

Inscrições : 2 a 20 de julho

: 2 a 20 de julho Pedido de isenção da taxa : 2 a 8 de julho

: 2 a 8 de julho Prova objetiva : 5 de outubro

: 5 de outubro Convocação para prova discursiva : 12 de novembro

: 12 de novembro Entrega de títulos : 13 a 19 de novembro

: 13 a 19 de novembro Prova discursiva : 7 de dezembro

: 7 de dezembro Verificação de cotas : 8 a 17 de dezembro

: 8 a 17 de dezembro Resultado preliminar : janeiro de 2026

: janeiro de 2026 1ª lista de classificados: 30 de janeiro de 2026

